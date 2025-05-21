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وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو
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ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي اجتماع مجلس أمناء المؤسسة، وذلك بحضور اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس الأمناء، أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أعضاء مجلس الأمناء، عبير سيد المديرة التنفيذية للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي.

إجمالي قيمة المساعدات المالية للمؤسسة العامة

وشهد الاجتماع  استعراض عدد من محاور عمل المؤسسة، حيث بلغ إجمالي قيمة المساعدات المالية للمؤسسة العامة وأفرعها على مستوى 27 محافظة من محافظات الجمهورية في الفترة من الأول من يناير وحتى 30 أبريل الماضي ما يزيد على 12 مليون جنيه استفاد منها 18850 مستفيدا ومستفيدة من الأسر الأولي بالرعاية، كما بلغ إجمالي المساعدات العينية التي قامت المؤسسة بتوزيعها خلال تلك الفترة ما يقرب من 8 ملايين جنيه لعدد 8548 مستفيدا ومستفيدة.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المحاور التنظيمية التي تهدف لتطوير العمل المؤسسي، كعرض الموقف التنفيذى لجميع مشروعات التمكين الاقتصادي بالمؤسسة، وتوقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات لإصدار كارت "ماي فوري" بمميزاته لعملاء المؤسسة لتلقي الدعم النقدي، وكذلك الربط مع برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" للاستعلام عن المستفيدين المتقدمين للاستفادة من خدمات المؤسسة سواء مساعدات مالية وعينية وقروض لإقامة مشروعات متناهية الصغر.

قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي

جدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تستهدف تغطية جميع الفئات التى لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها والممثلة في المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومي ومحدودي الدخل، كذلك الحالات الملحة، بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وغيرها ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.

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أعضاء مجلس الأمناء الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المؤسسة العامه للتكافل الاجتماعي برنامج الدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعى مايا مرسي وزيرة التضامن مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي

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