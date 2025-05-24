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رياضة

لحظة تتويج نابولي رسميا بلقب الدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه (فيديو)

فريق نابولي، فيتو
فريق نابولي، فيتو

توج فريق نابولي بلقب الدوري الإيطالي 2025 بعد الفوز على  كالياري، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من البطولة.

 

 

وحصل أنتوني كونتي المدير الفني لنابولي، على أفضل مدرب بالدوري الإيطالي.

 

فيما حصل سكوت مكتوميناي نجم نابولي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي.

وتوج نادي نابولي بطلًا للدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه، عقب ألقاب مواسم 1986-87، 1989-90، و2022-23، و2024-25.

وفي مشهد لا ينسى امتلأت شوارع مدينة نابولي بالجماهير العاشقة لفريقها من أجل الاحتفال بلقب الدوري وسط الهتافات والألعاب النارية.

 

وسجل فريق نابولي هدف التقدم عن طريق اللاعب ماكتومناي في الدقيقة 42. 

 

وأضاف الهدف الثاني لوكاكو في الدقيقة 51.

فرحة جماهير نابولي 

 

 

 

تشكيل نابولي ضد كالياري

حراسة المرمى: ميريت.

خط الدفاع: دي لورينزو - أمير رحماني - أوليفيرا - سبينازولا.

خط الوسط: سكوت ماكتوميناي - أنجويسا - جيلمور.

وفي الهجوم: ماتيو بوليتانو - روميلو لوكاكو - راسبادوري.

 

ترتيب الدوري الإيطالي

وتصدر نابولي قمة الدوري الإيطالي برصيد 82 نقطة، يليه إنتر ميلان بـ 81 نقطة.

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