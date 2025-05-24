مصرع شخصين في حريق مروع التهم سيارة نقل أعلى إقليمي أكتوبر

في مأساة جديدة على الطرق السريعة، لقى شخصان مصرعهما إثر اندلاع حريق هائل بسيارة نقل بالكيلو 45 على الطريق الإقليمي في اتجاه الفيوم، ما أدى إلى تفحم الجثتين بالكامل.

بلاغ وانتقال أمني فوري

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق ضخم في سيارة نقل بالكيلو 45 على الطريق الإقليمي اتجاه الفيوم. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

تفاصيل الحادث والتحقيقات الجارية

بالمعاينة الأولية، تبين احتراق السيارة بالكامل ووجود جثتين متفحمتين بداخلها. ويكثف رجال المباحث من جهودهم لسماع أقوال الشهود وجمع التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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