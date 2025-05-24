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حوادث

تفاصيل صادمة..تجديد حبس أب بتهمة قتل ابنته وإلقاءها بجبل أطلس في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عامل وشقيقه بتهمة قتل نجلة الأول ووضع جثتها داخل "شوال"، وإلقاءه بجبل أطلس، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة الطفلة المجني عليها أنها عثر عليها داخل الجوال ترتدي كامل ملابسها، وتبلغ من العمر 7 سنوات.

وأوضحت المناظرة أنه عثر بجثة المجني عليها على إصابات، عبارة عن كدمات شديدة في الرأس والصدر، وكسور متفرقة، وكدمات في العينين، ووجود نزيف خارجي وآثار جروح عميقة بذراعيها ووجهها وقدميها.

 

قرر الانتقام من الأم في الصغيرة البريئة

 وأمام النيابة اعترف المتهم بقتل ابنته الصغيرة؛ انتقاما من والدتها التي انفصلت عنه وتركت له الصغيرة يربيها، فاستسلم لمشاعر الغضب، والحقد على الأم، وقرر الانتقام منها في الصغيرة البريئة.

 

وأضاف المتهم أن الصغيرة كانت تبكي باستمرار، وتطلب أمها.. فكان يتعدى عليها بالضرب المبرح، ويوم الحادث اشتد ضربه لها، فضربها ضربة قاتلة على رأسها لقيت مصرعها على إثرها.

 

وأشار إلى أنه عقب تأكده من وفاة ابنته لم يعرف كيف يتخلص من الجثة، فاتصل بشقيقه الذي حضر، وأشار عليه أن يلف المجني عليها بجلباب قماش، ثم يربطاها داخله ويضعاها في "جوال"، ويحكما إغلاقه ويلقوها بجبال أطلس حتى تأكلها الحيوانات!!

وبالفعل نفذا الخطة وألقيا الصغيرة في الجبل، ولكن جريمتهما اكتشفت وتم القبض عليهما.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة لطفلة ملفوفة داخل “شوال” ملقى بأحد الشوارع في مدينة السلام.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه.

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جنح السلام محكمة جنح السلام غرفة عمليات النجدة مدينة السلام النيابة العامة

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