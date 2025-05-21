عامل متهم بقتل ابنته وإلقائها في الجبل بالسلام: كنت بنتقم من أمها فيها

أمرت نيابة السلام بحبس عامل وشقيقه بتهمة قتل نجلة الأول البالغة من العمر 7 سنوات ووضعها داخل “جوال” وألقوها بجبال أطلس 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأمام النيابة اعترف المتهم بقتل ابنته الصغيرة انتقاما من والدتها التي انفصلت عنه وتركت له الصغيرة يربيها فوغر في صدره لابنته الغل وانتقم من والدتها فيها.

وأضاف المتهم أن الصغيرة كانت تبكي باستمرار وتطلب أمها فكان يتعدى عليها بالضرب المبرح ويوم الحادث اشتد عليها في الضرب فضربها ضربة قاتلة على رأسها لقيت مصرعها على إثرها.

وأشار إلى أنه عقب تأكده من وفاة ابنته لم يعرف كيف يتخلص من الجثة فاتصل بشقيقه الذي حضر وأشار عليه أن يلفوا المجني عليها بجلباب قماش ثم يربطوها داخله ويضعوها في " جوال " ويحكموا إغلاقه ويلقوها بجبال أطلس حتى تأكلها الحيوانات وبالفعل نفذوا الخطة وألقوا الصغيرة في الجبل ولكن جريمتهم اكتشفت وتم القبض عليهم.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة لطفلة ملفوفة داخل “شوال” ملقى بأحد الشوارع في مدينة السلام.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني، وبدأت فرق البحث في جمع الأدلة وفحص كاميرات المراقبة المحيطة، لرصد ما حدث فى مسرح الحادث خلال الفترة التى سبقت العثور على جثة الطفلة، بحثا عمن ألقاها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.