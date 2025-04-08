الساعة بـ25 ألف جنيه، تأجيل محاكمة مغربيتين بتهمة ممارسة الرذيلة في عابدين

أجلت محكمة القاهرة، أولى جلسات محاكمة سيدتين مغربيتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب "الدعارة" داخل إحدى الشقق السكنية في عابدين لجلسة الدور الأول من شهر مايو المقبل.

كانت النيابة العامة، قررت إحالة السيدتين للمحاكمة، لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل إحدى الشقق السكنية في عابدين.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق حبس سيدتين تحملان الجنسية المغربية، لاتهامهما بممارسة الدعارة داخل شقة بمنطقة عابدين التابعة لمحافظة القاهرة.

وكشفت التحريات الأولية حول الواقعة، أن السيدتين اتخذتا من إحدى الشقق السكنية القاطنة بمنطقة عابدين محلا لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتسهيل الدعارة عن طريق استقطاب الرجال بمقابل مادي يقدر بـ25 ألف جنيه في الساعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على السيدتين المغربيتين، لاتهامهما بممارسة الدعارة.

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