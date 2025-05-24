جولة التتويج بدوري نايل.. كل المسارات مفتوحة بين الأهلي وبيراميدز.. حسابات اللقب تُحسم في ليلة واحدة.. الفارق الرقمي يمنح الأحمر أفضلية.. وهذه السيناريوهات المحتملة لتحديد البطل

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى مساء الأربعاء المقبل الموافق 28 مايو الجاري، حيث تُقام الجولة الأخيرة والحاسمة من دوري نايل بنظامه الاستثنائي، والذي شهد تقسيم الفرق في الدور الثاني إلى مجموعتي التتويج وتفادي الهبوط، ويقف اللقب بين اثنين من أقوى فرق الموسم: الأهلي وبيراميدز، في سباق لا يخلو من الإثارة والتوتر.

الفارق الرقمي يمنح الأهلي أفضلية.. ولكن

يدخل الأهلي مباراته المرتقبة أمام فاركو وهو متفوق بفارق نقطتين عن بيراميدز، مع أفضلية تهديفية تبلغ +6 في مواجهات مرحلة التتويج، هذا يمنحه فرصة التتويج في حال تحقيق الفوز أو التعادل، دون انتظار نتيجة لقاء بيراميدز أمام سيراميكا، أما في حال الخسارة، فتبقى حظوظه قائمة بشرط تعثر بيراميدز.

بيراميدز يتمسك بالأمل.. ويدخل حسابات معقدة

فرص بيراميدز في التتويج قائمة، لكنها مشروطة، فالفريق يحتاج إلى الفوز أمام سيراميكا، بشرط أن يتعثر الأهلي، أو أن يحقق انتصارًا كاسحًا بفارق سبعة أهداف على الأقل إذا تعادل الأهلي.

أما الفوز بفارق ستة أهداف مقابل تعادل سلبي للأهلي، فسيضع الفريقين في مواجهة بند جديد من لائحة البطولة: عدد الأهداف المُسجلة خارج الأرض، وهو ما يُدخل الصراع في دائرة الاحتمالات الدقيقة.

السيناريوهات المحتملة لتتويج البطل

• فوز الأهلي على فاركو = تتويج رسمي بغض النظر عن نتيجة بيراميدز.

• تعادل الأهلي مع فاركو = تتويج إذا لم يفز بيراميدز بفارق أكثر من 5 أهداف.

• خسارة الأهلي = اللقب يبقى في الجزيرة بشرط عدم فوز بيراميدز.

• فوز بيراميدز بفارق 7 أهداف = تتويج رسمي في حال تعادل الأهلي.

• فوز بيراميدز بفارق 6 أهداف مع تعادل سلبي للأهلي = اللجوء للائحة وتحديد البطل وفق الأهداف خارج الأرض.

ملف القمة: المحكمة الرياضية تدخل المشهد

في تطور خارج المستطيل الأخضر، تواصل المحكمة الرياضية الدولية (CAS) متابعة ملف مباراة القمة الملغاة بين الأهلي والزمالك، بعد التظلم الذي تقدم به بيراميدز اعتراضًا على عدم خصم نقاط من الأهلي. المحكمة خاطبت الأطراف المعنية — الأهلي، الزمالك، الاتحاد المصري، ورابطة الأندية — لطلب توضيحات رسمية، قد تؤثر على حسم بعض الملفات المرتبطة بنتائج البطولة.

قرار الرابطة محل خلاف

رغم اعتماد لجنة التظلمات قرار رابطة الأندية بعدم خصم النقاط من الأهلي واعتباره نهائيًا، يصر بيراميدز على المضي قدمًا في قضيته بالمحكمة الرياضية، في محاولة لإعادة ترتيب أوراق التنافس من جديد. ويرى النادي أن تجاهل تطبيق العقوبة أثر بشكل مباشر على فرصه في المنافسة العادلة على اللقب

ختام غير تقليدي لموسم استثنائي

هكذا تصل بطولة دوري نايل إلى محطتها الأخيرة وسط صراع حسابي وقانوني مفتوح. وبينما يحسم المستطيل الأخضر مصير الكأس، تبقى كواليس الأزمة القانونية حاضرة، وقد تمتد آثارها لما بعد إسدال الستار على الموسم. فهل يتوج الأهلي باللقب رقم 45؟ أم يفجّر بيراميدز المفاجأة داخل الملعب أو خارجه؟ الإجابة قريبة.

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