موعد مباراة ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم السبت، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإسباني لهذا الموسم.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 3.

وتعد تلك المباراة هي الأخيرة للمدرب كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد، حيث سيتجه إلى تدريب منتخب البرازيل.

كما أن تلك المباراة هي الأخيرة للنجم الأسطوري لوكا مودريتش مع ريال مدريد على ذلك الملعب، حيث أعلن رحيله عن النادي بمجرد انتهاء عقده في 30 يونيو المقبل، وسيشارك في كأس العالم للأندية حتى ذلك الحين.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 81 نقطة في الدوري الاسباني، في حين أن ريال سوسيداد لديه 46 نقطة في المركز الحادي عشر.

قائمة ريال مدريد ضد سوسيداد

الحارس: تيبو كورتوا - أندري لونين – فران جونزاليز.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - خيسوس فاييخو - فران جارسيا - راؤول أسينسيو - يوسف لخديم - رامون جاكوبو.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس – كيما أندريس.



خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - براهيم دياز – جونزالو جارسيا

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