خالد يوسف يرد عمليا على شائعة اعتزاله الإخراج ويعلن تفاصيل فيلمه القادم (فيديو)

بعد غياب عامين وشائعة اعتزاله الإخراج، خرج المخرج خالد يوسف، لينفي عمليا هذه الشائعة، مؤكدا أنه اقترب من الانتهاء من كتابة أحدث أفلامه السينمائية.

وقال خالد يوسف في تصريحات لبرنامج “سبوت لايت” المذاع عبر قناة صدى البلد: “بعمل فيلم اسمه خطوات الخوف وبنتهي من كتابته، وبإذن الله قريبا أبدأ اختيار الممثلين”.

وعن فكرة الفيلم، قال خالد يوسف: “الفيلم بيتكلم عن تيمة الخوف في حياتنا كأهم وازع للبشر، أجدع واحد في العالم خايف، اللي خايف من المرض أو الفقر أو خايف على ولاده أو من المستقبل. كل واحد في حاجة تمس ظاهرة الخوف جواه تحركه”.

يذكر أن خالد يوسف نفى مؤخرا شائعات اعتزاله الإخراج التي انتشرت في شهر مارس الماضي.

وكتب خالد يوسف عبر حسابه على “فيس بوك”: “خبر اعتزالي السينما غير صحيح وليس له أي أصل والذين يروجونه يبحثون عن تريند وترافيك، وأقوم الآن بإجراء التحضيرات لفيلم جديد بعنوان خطوات الخوف وقد تعاقدت مع شركة روتانا على إخراج أربعة أعمال خلال العامين القادمين إن شاء الله”.

آخر أعمال خالد يوسف كان فيلم "الإسكندراني"، المستوحى من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويضم فريقا مميزا من النجوم وهم أحمد العوضي، زينة، عصام السقا، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمد رضوان، ورحاب الجمل.

والخميس، كشف المخرج خالد يوسف أنه تعرض لهجوم شديد وصل إلى التهديد بالقتل من قبل أنصار النظام السوري الجديد برئاسة أحمد الشرع.

وقال خالد يوسف في بث مباشر عبر صفحته على فيس بوك أنه كتب “بوست” عن الجولاني وعن تسليمه لوثائق المخابرات السورية إلى العدو الصهيوني، وحذفت البوست على الفور إدارة فيس بوك.

وأكد أن فيس بوك منصة تناصر العدوان على الشعوب، وأن هذا الفيديو قد يكون الأخير له بسبب تحذير إدارة فيس بوك بغلق صفحته، مشيرا إلى أنه تلقى في الوقت نفسه تهديدات من أنصار النظام السوري الجديد وصلت إلى التهديد بالقتل، ولم يكلف أحد نفسه بالرد على ما كتبه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.