الخميس 22 مايو 2025
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محافظات

خروج قطار عن القضبان في كفر الشيخ

خروج قطار
خروج قطار

شهدت محطة قطار مدينة فوه في كفر الشيخ، اليوم الخميس، خروج عجلات قطار دسوق - البصيلي عن المسار دون وقوع خسائر بشرية، حيث جرى الدفع بمعدات هيئة السكك الحديدية لموقع البلاغ لاستعادة القطار وتيسير حركة السير مرة أخرى.


خروج قطار فوه دسوق

تلقى قسم شرطة النقل والمواصلات في محافظة كفر الشيخ، إشارة من مسئولي محطة قطار فوه، بتوقف القطار رقم 639 القادم من محطة قطار مطوبس، والمتجه إلى محطة دسوق بسبب الخروج عن المسار حلال دخول القطار المحطة، دون إصابات بشرية أو خسائر.

وبانتقال والفحص تبين خروج عجلات 4 عربات عن مسار القضبان دون وجود إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح.

 

وجارٍ العمل على تيسير حركة السير للقطارات على خط البوصيلي دسوق مرة أخرى عقب فصل العربة التي خرجت عن القضبان.

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