الخميس 22 مايو 2025
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أخبار مصر

عودة الحركة على قطارات كفر الشيخ بعد خروج قطار عن القضبان

قطار
قطار
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تمكنت الهيئة القومية للسكك الحديد من إعادة حركة قطارات خطوط كفر الشيخ لطبيعتها، وذلك بعد خروج عجلات قطار دسوق - البصيلي عن المسار دون وقوع خسائر بشرية، حيث جرى الدفع بمعدات هيئة السكك الحديدية لموقع البلاغ لاستعادة القطار وتيسير حركة السير مرة أخرى

تفاصيل خروج قطار عن القضبان 

وكانت الهيئة القومية للسكك الحديد قد تلقت إخطارا بخروج بعض عجلات القطار عن القضبان وقامت بالفعل بالدفع بالاوناش وتم التعامل مع الواقعة في وقت وجيز وإعادة الحركة لطبيعتها 

 

على صعيد آخر، طلب رئيس هيئة السكك الحديدية بإعداد تقرير مفصل عن الواقعة لبيان الأسباب التي أدت إلى خروج القطار عن مساره، للعمل على تلافي هذه المشكلة في المستقبل. 

 

وكانت  محطة قطار مدينة فوه في كفر الشيخ، قد شهدت اليوم الخميس، خروج عجلات قطار دسوق - البصيلي عن المسار دون وقوع خسائر بشرية، حيث جرى الدفع بمعدات هيئة السكك الحديدية لموقع البلاغ لاستعادة القطار وتيسير حركة السير مرة أخرى.

تلقى قسم شرطة النقل والمواصلات في محافظة كفر الشيخ، إشارة من مسئولي محطة قطار فوه، بتوقف القطار رقم 639 القادم من محطة قطار مطوبس، والمتجه إلى محطة دسوق بسبب الخروج عن المسار حلال دخول القطار المحطة، دون إصابات بشرية أو خسائر.

 

 

 

وبالانتقال والفحص تبين خروج عجلات 4 عربات عن مسار القضبان دون وجود إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح.

 

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