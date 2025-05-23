تامر حسني يغني من روائع سيد درويش بتوزيع جديد، وهذا ما قاله عنه

قدم النجم تامر حسني خلال حفله بالقاهرة الجديدة مفاجاة لجمهوره، حيث قدم أحد روائع سيد درويش بتوزيع جديد.

حفل تامر حسني بالقاهرة الجديدة

وقال تامر حسني خلال الحفل: الموسيقي طالعة من عندنا من خلال الموسيقار سيد درويش.



وفاجأً النجم تامر حسني، الجمهور بمشاركة نيللي كريم في حفله، حيث إنها صعدت علي المسرح وقدمت معه أغنية يا بنت الايه بطريقة الهيب هوب ليغني بعدها أغنية أنا ولا عارف أنا مالي.



وانطلق مساء اليوم الجمعة حفل تامر حسني في القاهرة الجديدة وسط حضور جماهيري كبير



وتفاجأ تامر حسني خلال الحفل بإلقاء هواتف الجمهور علي المسرح، ولكنه أعادها مرة أخري، وواصل الغناء



وبدأ تامر حسني حفله بأغنية معلمين التي قدمها مع بهاء سلطان، وأغنية حلو المكان.

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