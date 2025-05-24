دليل للوجبات الخفيفة الصحية لمرضى السكري من النوع الثاني

تُعد الوجبات الخفيفة أداة فعالة للتحكم في الجوع وتعزيز مستويات الطاقة، لكنها تكتسب أهمية خاصة لمرضى السكري من النوع الثاني، حيث تُساهم الوجبات الخفيفة المتوازنة في تنظيم مستويات السكر في الدم.

تُشير أخصائية التغذية إيما رويث، لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، إلى أن الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، البروتين، والدهون الصحية هي الخيارات الأمثل للوجبات الخفيفة. تُؤكد رويث أن هذه الأطعمة "تُعطي شعورًا بالرضا وتُحافظ على استقرار مستوى السكر في الدم".

تتميز الوجبة الخفيفة المتكاملة باحتوائها على مزيج من البروتين والألياف، وأحيانًا الكربوهيدرات والدهون الصحية. يُسهم هذا المزيج في إبطاء عملية الهضم، مما يُساعد على استقرار مستويات السكر في الدم ويُعزز الشعور بالشبع.

خيارات الوجبات الخفيفة الصحية لمرضى السكري

الفواكه والخضراوات

تُعد الفواكه والخضروات مصادر غنية بالفيتامينات، المعادن، مضادات الأكسدة، والألياف، التي تُساعد في التحكم بالجوع، مستويات السكر في الدم، والكوليسترول. يُفضل تناولها مع مصدر للبروتين لوجبة خفيفة متكاملة.

خيارات الفاكهة المتوازنة: تفاحة مع زبدة المكسرات أو جبن قريش، أناناس مع جبن قريش، توت مع زبادي يوناني.

خيارات الخضروات المتوازنة: جزر صغير مع حمص، أعواد كرفس مع زبدة المكسرات، رقائق كرنب مع مكسرات مشكلة، طماطم مع جبن قريش.

الحبوب الكاملة

تُوفر الحبوب الكاملة الكربوهيدرات والألياف، ويُساهم اختيار مصادر الكربوهيدرات الغنية بالألياف في تقليل ارتفاع السكر في الدم وزيادة الشعور بالشبع.

خيارات الحبوب الكاملة المتوازنة: مقرمشات الحبوب الكاملة مع الجبن، خبز محمص من الحبوب الكاملة مع زبدة المكسرات، دقيق شوفان مقطع أو ملفوف مع بيضة مسلوقة، فشار مع مكسرات أو بذور.

البروتين

يُعد البروتين ضروريًا للشعور بالشبع والرضا، كما يُساعد إدراجه في الوجبات الخفيفة على تنظيم مستويات السكر في الدم.

خيارات الوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين: لفافة لحم وجبن، جبنة خيطية، بيضة مسلوقة، تونة معلبة مع مقرمشات الحبوب الكاملة، جبن قريش أو زبادي يوناني، حمص محمص.

المكسرات

يُمكن إضافة المكسرات إلى الوجبات الخفيفة أو تناولها بمفردها، حيث تحتوي على البروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن.

خيارات المكسرات: لوز، جوز، بندق، مكسرات برازيلية، فستق، كاجو، فول سوداني، جوز البقان.

يجب الانتباه إلى الكمية المتناولة من المكسرات نظرًا لغناها بالسعرات الحرارية. تُوصي رويث بحصة حوالي 25 جرامًا أو ربع كوب.

ما يجب الحد منه لمرضي السكري

يجب على مرضى السكري من النوع الثاني الانتباه إلى بعض أنواع الأطعمة عند اختيار الوجبات الخفيفة:

الكربوهيدرات السائلة: المشروبات الغازية، العصائر، والمشروبات المحلاة أو التي تحتوي على الكافيين تُسبب ارتفاعًا سريعًا في سكر الدم ولا تُشبع لفترة طويلة.

الأطعمة الغنية بالصوديوم: يُعاني العديد من مرضى السكري من النوع الثاني من ارتفاع ضغط الدم، وتُوصي جمعية القلب الأمريكية بتناول أقل من 2300 ملليجرام من الصوديوم يوميًّا.

الكربوهيدرات المكررة: الخبز الأبيض، الأرز الأبيض، والمعكرونة البيضاء تفتقر إلى الألياف والعناصر الغذائية، وتُهضم بسرعة، مما يُسبب ارتفاعًا حادًا في سكر الدم وشعورًا بالجوع سريعًا.

السكر المضاف: الحلوى والحلويات كوجبات خفيفة سريعة لا تُشعر بالشبع لفترة طويلة.



نصائح لإعداد وجبة خفيفة صحية

نصائح إضافية لضمان إعداد وجبات خفيفة صحية لمرضى السكري

قراءة الملصقات الغذائية: بدلًا من التركيز فقط على السكر، انظر إلى إجمالي الكربوهيدرات، حيث "تُعطيك هذه الكمية صورة أوضح عن كيفية تأثير أي شيء في مستويات السكر في الدم".

تناول الكربوهيدرات مع البروتين أو الدهون دائمًا: على سبيل المثال، تناول تفاحة مع زبدة الفول السوداني أو الجبن، فهذه المكونات تُبطئ عملية الهضم وتُساعد في التحكم بالجوع ومستويات السكر في الدم.

مراقبة السعرات الحرارية: استهدف وجبة خفيفة لا تتجاوز 200 سعرة حرارية.

الانتباه إلى التوقيت: تُوصي رويث بعدم تجاوز خمس ساعات دون تناول الطعام خلال اليوم. تلعب الوجبات الخفيفة دورًا حيويًّا في تخطيط الوجبات، حيث تضمن "عدم الشعور بالجوع عند تناول العشاء. إذا كنت جائعًا جدًّا، يُصبح من السهل جدًا الإفراط في تناول الطعام".

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