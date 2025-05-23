فرمان جديد لـ عماد النحاس بعد لقاء الأهلي الودي

قرر عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية، غدا السبت، وذلك بعد خوض الفريق لقاء ودي مساء اليوم امام فريق 2005 وانتهى بنتيجة 2 / 1

وجاء قرار النحاس بمنح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدا خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل مباراة فاركو المهمة المقرر لها 28 من الشهر الجاري

مواجهة فاركو في الدوري الممتاز

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا وديا على حساب فريق الشباب مواليد 2005، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة على ملعب مختار التتش، ضمن استعدادات الأحمر لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز.

وسجل هدفي الفريق الأول كل من يحيى عطية الله ومحمد إمام، فيما جاء هدف فريق الشباب عن طريق اللاعب أسامة محمد.

وشهدت المباراة عودة الظهير الأيمن كريم فؤاد للمشاركة بعد غياب طويل منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، كما شارك المغربي يحيى عطية الله، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية، بالإضافة لـ عمر كمال عبد الواحد الذي تعافى من إصابته.

وشارك الحارس مصطفى مخلوف مع الفريق الأول، في حين خاض مصطفى شوبير اللقاء بقميص فريق الشباب مواليد 2005.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري

ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة فاركو المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

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