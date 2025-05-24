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حوادث

اليوم، نظر محاكمة متهمين في قضية "داعش العمرانية الثانية"

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمحكمة جنايات بدر، اليوم السبت، محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"خلية داعش العمرانية الثانية"، والمقيدة برقم 17881 لسنة 2024 جنايات العمرانية.

 

كانت المحكمة قررت في الجلسة السابقة تأجيل القضية للاطلاع واستكمال الإجراءات.
 

تشكيل المحكمة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

 

تفاصيل أمر الإحالة

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين، وهما مصريان، التحقا خلال الفترة من عام 2015 وحتى 12 يونيو 2022، بتنظيم "داعش" الإرهابي خارج البلاد، وهو تنظيم يعتمد على الإرهاب والتدريب العسكري كوسيلة لتحقيق أهدافه، وذلك في إطار منظومة تستهدف زعزعة استقرار الدولة وتهديد أمن المجتمع.

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