أخبار مصر اليوم، تحذير من موجة شديدة الحرارة وهذا موعد ذروتها، السكك الحديدية تعلن عن تشغيل قطارات المصايف، موعد صرف منحة عيد الأضحى 2025 للعمالة غير المنتظمة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أنقذ حياة أحد المصلين، وزير الأوقاف يشيد بإمام مسجد الحاجة آمنة بالشرقية

تقدّم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخالص الشكر والتقدير للشيخ محمد خضر عبد الله علي، إمام وخطيب مسجد الحاجة آمنة بقرية صبيح، إدارة أوقاف ههيا، بمحافظة الشرقية، على الموقف الإنساني النبيل الذي قام به في خلال صلاة الجمعة، حينما استجاب بسرعة لإنقاذ حياة أحد المصلين بعد تعرضه لهبوط مفاجئ.

تحذير من موجة شديدة الحرارة وهذا موعد ذروتها

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة، وتصل ذروتها يوم الإثنين، وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى 39 درجة مئوية وبجنوب الصعيد 43 درجة مئوية وشمال الصعيد 42 درجة مئوية.

لطلاب الشهادة الإعدادية، كل ما تريد معرفته عن كليات كوزن المصرية اليابانية

أيام معدودة وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمختلف مدارس الجمهورية، ويستعد الطلاب بعدها للاختيار بين أنظمة استكمال الدراسة التي تتنوع ما بين الثانوية العامة وما يعادلها، والدبلومات الفنية، والمدارس التكنولوجية وغيرها.

الهيئة القومية للسكك الحديدية تعلن عن تشغيل قطارات المصايف في هذه المواعيد

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية بالتنسيق مع قطاعاتها المختلفة عن بدء تشغيل قطارات المصايف خلال أيام.

وقررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة علي القطارات المجدولة الحالية باجمالى 2.365.605 مقعد خلال الفترة من 1 / 6 / 2025 وحتى يوم 16 / 6 / 2025، وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب وراحتهم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

مصر للطيران تسير 22 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة غدًا

تواصل مصر للطيران، الناقل الوطني المصري جسرها الجوي غدًا السبت الموافق 24 مايو 2025

لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة على متن 22 رحلة جوية بواقع:-

8 رحلات القاهرة - جدة

10 رحلات القاهرة - المدينة المنورة

2 رحلة أسوان - جدة

1 رحلة باماكو - المدينة المنورة

1 رحلة القاهرة - الطائف.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2025، تخصيص 577 لجنة لـ 173 ألف طالب وطالبة بالمحافظات

تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، الخميس 29 مايو، حيث تبدأ بالقسم العلمي بمادتي القرآن الكريم والحديث الشريف، تحت إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

موعد صرف منحة عيد الأضحى 2025 للعمالة غير المنتظمة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2025، يزداد البحث من قبل شريحة واسعة من المواطنين، خاصة من العمالة غير المنتظمة، عن موعد صرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة.

الصحة: عيادات البعثة الطبية تقدم خدماتها لـ 2785 من الحجاج المصريين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمات الطبية لـ 2785 حاجًا من خلال العيادات الخاصة ببعثة الحج الطبية، بالأراضي السعودية، بينهم 1628 حالة تلقت الخدمة في عيادات مكة المكرمة، و1157 حالة في المدينة المنورة.

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