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حوادث

26 مايو أولى جلسات محاكمة المنتجة ليلى الشبح في اتهامها بسب هند عاكف

الفنانة هند عاكف
الفنانة هند عاكف

حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 26 مايو أولى جلسات محاكمة المنتجة ليلى الشبح في اتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف، في عزاء الفنان الراحل حلمي بكر.

 

محاكمة ليلى الشبح في اتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف

وكان شريف فخري، محامي الفنانة هند عاكف، قد تقدم ببلاغ ضد ليلى الشبح بتهمة سب وقذف موكلته هند عاكف، حيث إنها فى غضون عام 2024 وبدائرة قسم العجوزة بالجيزة، وفي عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر، قامت بقذف في حق المجني عليها علانية في محفل عام.


وأضاف البلاغ أنها قامت بإذاعة ذلك في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وأسندت إليها أمورا كاذبة لو كانت صادقة لأوجبت عقابها قانونا، واستخدمت المنتجة ليلى الشبح، حسابا خاصا على شبكة الإنترنت، يهدف إلى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، حسب قانون العقوبات، وحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 

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