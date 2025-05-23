لأول مرة، الطالب محمد أحمد حسن يرفع الأذان من جامع عمرو بن العاص (فيديو)

في لحظة روحانية مميزة، شهد جامع عمرو بن العاص، أقدم مساجد مصر وأفريقيا، رفع الأذان بصوت الشيخ محمد أحمد حسن، وذلك لأول مرة من قلب هذا الصرح الإسلامي العريق.

لأول مرة.. الطالب محمد أحمد حسن يرفع الأذان من جامع عمرو بن العاص

وأعلن الشيخ عزام، إمام المسجد، الخبر عبر منشور رسمي، مؤكدًا أن صوت الشيخ محمد أحمد حسن صدح بالأذان من داخل المسجد العتيق، في مشهد جمع بين رهبة المكان ونقاء الصوت، ليضفي على أجواء المسجد روحانية خاصة أسرت قلوب الحاضرين.

ويُعد جامع عمرو بن العاص أحد أبرز المعالم الإسلامية في القاهرة، حيث تتجلى فيه ملامح التاريخ والأصالة، ويُعد رفع الأذان فيه شرفًا يتطلع إليه كبار المقرئين والمؤذنين في مصر والعالم الإسلامي.

وكان الطالب محمد أحمد حسن قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعد إمامته للمصلين في الجامع الأزهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.