الجمعة 23 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لأول مرة، الطالب محمد أحمد حسن يرفع الأذان من جامع عمرو بن العاص (فيديو)

الطالب محمد أحمد
الطالب محمد أحمد حسن
ads

في لحظة روحانية مميزة، شهد جامع عمرو بن العاص، أقدم مساجد مصر وأفريقيا، رفع الأذان بصوت الشيخ محمد أحمد حسن، وذلك لأول مرة من قلب هذا الصرح الإسلامي العريق.

لأول مرة.. الطالب محمد أحمد حسن يرفع الأذان من جامع عمرو بن العاص

وأعلن الشيخ عزام، إمام المسجد، الخبر عبر منشور رسمي، مؤكدًا أن صوت الشيخ محمد أحمد حسن صدح بالأذان من داخل المسجد العتيق، في مشهد جمع بين رهبة المكان ونقاء الصوت، ليضفي على أجواء المسجد روحانية خاصة أسرت قلوب الحاضرين.

ويُعد جامع عمرو بن العاص أحد أبرز المعالم الإسلامية في القاهرة، حيث تتجلى فيه ملامح التاريخ والأصالة، ويُعد رفع الأذان فيه شرفًا يتطلع إليه كبار المقرئين والمؤذنين في مصر والعالم الإسلامي.

 

وكان الطالب محمد أحمد حسن قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعد إمامته للمصلين في الجامع الأزهر. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامع عمرو بن العاص عمرو بن العاص مساجد مصر محمد أحمد حسن

مواد متعلقة

بعد إمامته للمصلين في الجامع الأزهر، السيدة انتصار السيسي تكرم الطالب محمد أحمد ووالدته

بعد إمامته للمصلين بالجامع الأزهر، محمد أحمد حسن قارئًا للقرآن الكريم في احتفالية ليلة القدر (فيديو)

بعد تألقه في إمامة المصلين بالأزهر، كيف يقضي "صاحب البصيرة" محمد أحمد حسن يومه؟

الأكثر قراءة

بينهم مصر، بيان عاجل لـ 3 دول عربية وفرنسا بشأن غزة

تحذير من موجة شديدة الحرارة وهذا موعد ذروتها

ترامب يعلن مفاجأة كبرى بشأن الطاقة النووية والرسوم الجمركية للهواتف

حالة الطقس غدا، اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر

الحزن يسيطر على محمود الخطيب أثناء تلقي عزاء شقيقته بقنا (فيديو وصور)

17 صورة ترصد آثار حريق هائل في مخزن كاوتش بالدقهلية

المحكمة الرياضية الدولية تتسلم رد الزمالك بشأن شكوى بيراميدز ضد الأهلي

الأهلي يتوج بطلا لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بعد الفوز على الزمالك (صور)

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر الأرز في السوبر ماركت اليوم الجمعة

سعر السكر اليوم الجمعة 23 مايو 2025

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أحكام حج المرأة.. الإجابة على أبرز الأسئلة التي تشغل بال النساء قبل أداء المناسك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التكبير في المنام وعلاقته بقرب الفرج بعد الضيق

لو الخاطب فسخ الخطوبة تبقى الشبكة من حق مين؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

موعد بداية موسم الحج 2025، وأسماء أيامه وحكم صيام أيام التشريق

المزيد
الجريدة الرسمية