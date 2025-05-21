بعد إمامته للمصلين في الجامع الأزهر، السيدة انتصار السيسي تكرم الطالب محمد أحمد ووالدته

في احتفالية مميزة بعنوان "أسرتي.. قوتي"، التقت السيدة انتصار السيسي اليوم بأبنائها من ذوي الهمم وأسرهم، حيث أكدت خلال اللقاء أن الأسرة هي سر القوة والدعم الحقيقي لهم.



وأشادت بالسواعد والعزيمة التي يتمتع بها هؤلاء الشباب، مشددة أن نجاحاتهم تلهم الجميع.

وأوضحت انتصار السيسي أن الدولة مستمرة في دعم ذوي الهمم، وتمكينهم من خلال تكامل الجهود المختلفة، من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقًا لهم.

وخلال الاحتفالية، قامت السيدة انتصار السيسي بتكريم الطالب الأزهري صاحب البصيرة ووالدته، تقديرًا لتفوقه وإصراره رغم التحديات، مما يعكس دعم الأسرة القوي له.

يأتي هذا اللقاء في إطار المبادرات المتواصلة التي تسعى إلى دمج ذوي الهمم في المجتمع، وتحقيق المساواة والفرص الحقيقية لهم.

وفي مايو الجاري، استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الطالب صاحب البصيرة محمد أحمد حسن، الذي أمّ المصلين بصلاة التراويح خلال شهر رمضان بالجامع الأزهر، رفقة والدته وأشقائه.

وأكد شيخ الأزهر خالص تقديره وامتنانه لهذه الأم المثالية التي قدمت نموذجًا في التضحية والتفاني والثقة في الله، ولم تستسلم لعبارات الإحباط، وربت أولادها على حب كتاب الله والتفقه في معانيه، وصاروا اليوم يضرب بهم المثل، بعد ما رأيناه من نبوغ ابنها صاحب البصيرة «محمد» وإمامته لآلاف المصلين بالجامع الأزهر خلال شهر رمضان المبارك.

واستجاب شيخ الأزهر لطلب الشيخ «محمد» ورغبته في تعلم اللغة الإنجليزية حتى يصبح داعيًا أزهريًا حافظًا للقرآن وملمًا باللغات الأجنبية، حيث وجه بإلحاقه بأحد معاهد اللغات التابعة للأزهر بعد إنهاء دراسته بالمرحلة الثانوية.

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