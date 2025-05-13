قائمة أرخص الجامعات الخاصة في مصر 2025- 2026
بدأت الجامعات الخاصة التسجيل المبكر للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، وبدأ الطلاب في ملء استمارة التقديم عبر المواقع الإلكترونية للجامعات، في محاولة لحجز أماكنهم بالجامعات قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025، وإعلان النتائج.
كما أعلنت الجامعات الخاصة عن مصروفاتها للعام الجامعي الجديد 2025/2026، ويبحث أولياء أمور طلاب الثانوية العامة الآن عن أرخص الجامعات الخاصة في مصر، وأرخص مصروفات لكليات الجامعات الخاصة 2025.
وتيسيرا عليهم، ترصد بوابة فيتو، أرخص الجامعات الخاصة في مصر 2025/ 2026، ومصروفات كليات الجامعات الخاصة.
مصروفات الجامعات الخاصة في مصر
يقبل الطلاب بشكل كبير على تخصصات القطاع الطبي، والكليات الطبية بالجامعات الخاصة، وبحث الطلاب عن مصروفات الجامعات الخاصة، ومصروفات كليات الجامعات الخاصة، كل كلية على حدا،ونستعرض أرخص مصروفات بالجامعات الخاصة لهذا العام 2025/ 2026.
مصروفات الجامعة البريطانية 2025
طب الأسنان: 90,000 جنيه.
إدارة الأعمال: 60,000 جنيه.
الإعلام: 60,000 جنيه.
الهندسة: 75,000 جنيه.
الحاسب الآلي: 50,000 جنيه.
الآداب والحقوق: 57,000 جنيه.
التمريض: 20,000 جنيه.
مصروفات الجامعة الروسية
طب الأسنان: 98,750 جنيه.
الصيدلة: 94,750 جنيه.
الهندسة: 63,750 جنيه.
مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2025
الطب البشري: 105,000 جنيه.
طب الأسنان: 95,000 جنيه.
الصيدلة: 96,500 جنيه.
الهندسة: 66,500 جنيه.
الإعلام: 50,500 جنيه.
مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
الهندسة: 70,000 جنيه
الطب البشري: 155,000 جنيه
طب الأسنان: 145,000 جنيه
العلاج الطبيعي: 95,000 جنيه
الصيدلة: 95,000 جنيه
تكنولوجيا المعلومات: 55,000 جنيه
التمريض: 50,000 جنيه
الإعلام: 55,000 جنيه
الإدارة والاقتصاد: 55,000 جنيه
التربية الخاصة: 40,000 جنيه
اللغات والترجمة: 55,000 جنيه
مصروفات جامعة فاروس 2025
الصيدلة: 98,000 جنيه.
السياحة والفنادق: 55,000 جنيه.
الهندسة: 53,000 جنيه.
مصروفات جامعة هليوبوليس 2025
الهندسة: 48,000 جنيه (بعد التخفيض 41,000 جنيه).
الصيدلة: 88,000 جنيه (بعد التخفيض 72,000 جنيه).
إدارة الأعمال والاقتصاد 53 ألف جنيه.
العلاج الطبيعي 90 ألف جنيه.
الزراعة الحيوية 42 ألف جنيه.
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