الثلاثاء 13 مايو 2025
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أخبار مصر

قائمة أرخص الجامعات الخاصة في مصر 2025- 2026

أرخص الجامعات الخاصة
أرخص الجامعات الخاصة 2025، فيتو

بدأت الجامعات الخاصة التسجيل المبكر للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، وبدأ الطلاب في ملء استمارة التقديم عبر المواقع الإلكترونية للجامعات، في محاولة لحجز أماكنهم بالجامعات قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025، وإعلان النتائج.

كما أعلنت الجامعات الخاصة عن مصروفاتها للعام الجامعي الجديد 2025/2026، ويبحث أولياء أمور طلاب الثانوية العامة الآن عن أرخص الجامعات الخاصة في مصر، وأرخص مصروفات لكليات الجامعات الخاصة 2025.
وتيسيرا عليهم، ترصد بوابة فيتو، أرخص الجامعات الخاصة في مصر 2025/ 2026، ومصروفات كليات الجامعات الخاصة.

مصروفات الجامعات الخاصة في مصر

يقبل الطلاب بشكل كبير على تخصصات القطاع الطبي، والكليات الطبية بالجامعات الخاصة، وبحث الطلاب عن مصروفات الجامعات الخاصة، ومصروفات كليات الجامعات الخاصة، كل كلية على حدا،ونستعرض أرخص مصروفات بالجامعات الخاصة لهذا العام 2025/ 2026.

مصروفات الجامعة البريطانية 2025

طب الأسنان: 90,000 جنيه.

إدارة الأعمال: 60,000 جنيه.

الإعلام: 60,000 جنيه.

الهندسة: 75,000 جنيه.

الحاسب الآلي: 50,000 جنيه.

الآداب والحقوق: 57,000 جنيه.

التمريض: 20,000 جنيه.

مصروفات الجامعة الروسية 

طب الأسنان: 98,750 جنيه.

الصيدلة: 94,750 جنيه.

الهندسة: 63,750 جنيه.

مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2025

الطب البشري: 105,000 جنيه.

طب الأسنان: 95,000 جنيه.

الصيدلة: 96,500 جنيه.

الهندسة: 66,500 جنيه.

الإعلام: 50,500 جنيه.

مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

 الهندسة: 70,000 جنيه

 الطب البشري: 155,000 جنيه

 طب الأسنان: 145,000 جنيه

العلاج الطبيعي: 95,000 جنيه

 الصيدلة: 95,000 جنيه

 تكنولوجيا المعلومات: 55,000 جنيه

 التمريض: 50,000 جنيه

الإعلام: 55,000 جنيه

 الإدارة والاقتصاد: 55,000 جنيه

التربية الخاصة: 40,000 جنيه

 اللغات والترجمة: 55,000 جنيه

مصروفات جامعة فاروس 2025

الصيدلة: 98,000 جنيه.

السياحة والفنادق: 55,000 جنيه.

الهندسة: 53,000 جنيه.

مصروفات جامعة هليوبوليس 2025

الهندسة: 48,000 جنيه (بعد التخفيض 41,000 جنيه).

الصيدلة: 88,000 جنيه (بعد التخفيض 72,000 جنيه).

إدارة الأعمال والاقتصاد 53 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي 90 ألف جنيه.

الزراعة الحيوية 42 ألف جنيه.

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