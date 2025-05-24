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حوادث

اليوم، نظر أولى جلسات دعوى الفنانة انتصار لزيادة نفقة صغيريها

الفنانة انتصار، فيتو
الفنانة انتصار، فيتو

تنظر محكمة أسرة المنعقدة بقصر النيل، اليوم السبت، أولى جلسات دعوى الفنانة انتصار لزيادة النفقة المقررة لصغيريها من طليقها، والتي تبلغ 5 آلاف جنيه.

 

دعوى الفنانة انتصار لزيادة نفقة صغيريها 

وأقامت الفنانة انتصار استئنافًا على قرار المحكمة بصرف نفقة لصغيريها 5 آلاف جنيه، مصروفات من طليقها.

وذكرت الفنانة انتصار في دعواها، أن مصروفات صغيريها تتجاوز المبلغ المقرر لها من قبل المحكمة وهو 5 آلاف جنيه، ما دفعها إلى الاستئناف على قرار محكمة الأسرة، والمطالبة بزيادة النفقة الخاصة بهما.

 

براءة الفنانة انتصار من تهمة سب وقذف سايس

وفي سياق آخر قضت محكمة جنح قصر النيل، ببراءة الفنانة انتصار من تهمة سب وقذف سايس بمنطقة جاردن سيتي.
 

وكان إيهاب سيد عبد الرحيم المحامي، بصفته وكيلًا عن سعد إبراهيم سعد الذي يعمل سايس بمنطقة جاردن سيتي أقام جنحة مباشرة ضد الفنانة انتصار، وطالبها أيضًا بتعويض مؤقت قدره عشرون ألف جنيه.

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