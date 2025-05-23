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محافظات

التحفظ على 17 طن لحوم وأغذية فاسدة في حملات مفاجئة قبل عيد الأضحى بالغربية

حملات مفاجئة واستعدادات
حملات مفاجئة واستعدادات مكثفة قبل عيد الأضحى بالغربية، فيتو

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق ومنافذ بيع الأغذية واللحوم ومصانع التصنيع الغذائي بمختلف مدن ومراكز محافظة الغربية في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأغذية وضمان سلامتها للمستهلكين.

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وأسفرت تلك الحملات، التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة بمحافظة الغربية، عن ضبط نحو 17 طنًا من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت نصف طن من اللحوم مشتبه في انتهاء صلاحيتها، وطن ونصف من الدواجن والبط التي ظهرت عليها علامات التلف وانبعاث روائح كريهة، بالإضافة إلى 15 طنًا من أسماك الهارنج المنتهية الصلاحية.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تتبنى سياسة حازمة في مواجهة أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مشددًا على أن الحملات الرقابية ستستمر على مدار الساعة بالتعاون مع جميع الأجهزة المعنية. وأضاف: "لن نسمح بوجود أي تهديد لصحة المواطن، وسنتخذ إجراءات فورية ورادعة ضد المخالفين".

من جهتها، أوضحت المهندسة حنان عامر، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة استباقية تستهدف تشديد الرقابة على تداول الأغذية خلال المواسم، لافتة إلى أن الهيئة تراقب جميع مراحل سلسلة الغذاء، بدءًا من الإنتاج وحتى وصوله للمستهلك، وفقًا لأعلى معايير السلامة والاشتراطات الصحية.

وفي ختام تصريحاته، وجّه المحافظ الشكر لفرق التفتيش والمراقبة على جهودهم المكثفة، مؤكدًا أن المحافظة تواصل العمل بكل جد لضمان بيئة غذائية آمنة للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك وما بعده.

 

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