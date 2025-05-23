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رياضة

محمود الخطيب يتلقى العزاء في شقيقته بقنا (فيديو وصور)

محمود الخطيب يتلقى
محمود الخطيب يتلقى واجب العزاء في شقيقته بقنا، فيتو

يتلقى الكابتن محمود الخطيب واجب العزاء في شقيقته الحاجة نادرة بدار مناسبات النور المحمدي بمدينة العمال التابعة لمحافظة قنا.

اليوم عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

وفتحت دار المناسبات النور المحمدي بقنا أبوابها، اليوم الجمعة، استعدادًا لاستقبال المعزين في وفاة نادرة الخطيب، شقيقة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

محمود الخطيب يتلقى واجب العزاء في شقيقته بقنا
محمود الخطيب يتلقى واجب العزاء في شقيقته بقنا

وكانت نادرة الخطيب وافتها المنية عصر أمس بمستشفى قنا العام، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى المستشفى، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.

محمود الخطيب يتلقى واجب العزاء في شقيقته بقنا
محمود الخطيب يتلقى واجب العزاء في شقيقته بقنا

وتمت مراسم تشييع الجنازة من مسجد الوحدة العربية، حيث أُقيمت صلاة الجنازة بحضور عدد من أبنائها وأحفادها، وسط غياب ملحوظ لـ الكابتن الخطيب وأشقاء الفقيدة.

ومن المتوقع أن يشهد العزاء حضور عدد من الشخصيات الرياضية والعامة، وممثلين عن مجلس إدارة النادي الأهلي، لتقديم واجب العزاء في الفقيدة.

محمود الخطيب يتلقى واجب العزاء في شقيقته بقنا
محمود الخطيب يتلقى واجب العزاء في شقيقته بقنا

عاشت نادرة الخطيب شقيقة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في مدينة العمال التابعة لمركز ومدينة قنا، في الفترة الأخيرة بجوار أبنائها، وكان الكابتن محمود الخطيب في زيارة دائمًا للعائلة وشقيقته.

محمود الخطيب يتلقى واجب العزاء في شقيقته بقنا
محمود الخطيب يتلقى واجب العزاء في شقيقته بقنا


 الحاجة نادرة تبلغ من العمر 87 عامًا وتوفيت بعد صراع مع المرض، وكان الكابتن محمود الخطيب قد زارها قبل نحو  3 أشهر للاطمئنان على صحتها.

وأضاف المصدر، أنه ظل معها هي وعائلتها وأحفادها حتى اطمأن عليها وكان دائم السفر إليها لا يترك مناسبة إلا ويكون موجود معها ويأتي لزيارتها دائمًا.

محمود الخطيب يتلقى واجب العزاء في شقيقته بقنا
محمود الخطيب يتلقى واجب العزاء في شقيقته بقنا

ولفت إلى أن الوعكة الصحية التي مر بها كان يتابعها وتتابع معه كل شيء لحظة بلحظة للاطمئنان عليه والاطمئنان عليها، حتي وافتها المنية اليوم إلا أن الظروف حالت دون حضوره بسبب عادات الصعيد بدفن الميت وإكرامه بالدفن في وقتها.

وشيع أهالي قنا، جنازة الحاجة نادرة الخطيب، الشقيقة الكبرى للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قبل قليل، في مدافن العائلة بسيدي عبد الرحيم القناوي، دون حضور الكابتن محمود الخطيب بسبب ظروفه الصحية.

وأعلنت أسرة الحاجة نادرة إقامة العزاء غدا في مقر العائلة بمدينة العمال فى محافظة قنا يوم واحد فقط.

 

وتوفيت نادرة الخطيب، الشقيقة الكبرى للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، بعد صراع مع المرض، أثناء تلقيها الرعاية الطبية بمستشفى قنا العام.

وفاة شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

وكانت الحاجة نادرة الخطيب، قد تعرضت لوعكة صحية استدعت نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى قنا العام، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ولفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى أثناء تلقيها العلاج.
 

ومن المتوقع أن يتم دفن جثمان الفقيدة فى مقابر أسرة زوجها الراحل بقرية دندرة، عقب وصول الكابتن محمود الخطيب، للمشاركة فى تشييع الجنازة.

يذكر أن الحاجة نادرة الخطيب، تزوجت من المرحوم نعيم الأمير، من أبناء قبيلة الإمارة بقرية دندرة، واستقرت معه بمحافظة قنا حتى بعد وفاة زوجها لتلحق به اليوم وتدفن بجواره في قرية دندرة.

 

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