نص الشهر ضايع، عدد أيام إجازات الموظفين في شهر يونيو 2025

يزداد البحث من قبل المواطنين والموظفين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص حول، عدد أيام إجازات الموظفين في شهر يونيو 2025.

ومن خلال السطور التالية نستعرض، عدد أيام إجازات الموظفين في شهر يونيو 2025.

عدد أيام إجازات الموظفين في شهر يونيو 2025

وحول عدد أيام إجازات الموظفين في شهر يونيو 2025، فمن المقرر أن تشمل إجازات شهر يونيو 2025 عدد من المناسبات الرسمية والتي يبلغ عددها حوالي 3 مناسبات رسمية، وهى: «عيد الأضحى المبارك، رأس السنة الهجرية، وذكرى ثورة 30 يونيو» بالإضافة إلى 8 أيام إجازة أسبوعية (الجمعة والسبت).

عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2025

فمن المقرر أن تصل عدد أيام إجازة عيد الأضحى هذا العام فلكيًّا لمدة 5 أيام متتالية والتي تبدأ من الخميس 5 يونيو حتى الإثنين 9 من نفس الشهر.

وينتظر العاملين بالجهات الحكومية صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن تلك الإجازات والتي إلى الآن لم يصدر المجلس أي قرار بشأنها وفي انتظار صدور القرار الرسمي.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية

كما أنه من المنتظر أن يحل موعد إجازة رأس السنة الهجرية يوم الخميس 26 يونيو وتشمل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.



موعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

كما ستحل موعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، يوم الإثنين الموافق التاريخ ذاته والتي من المتوقع أن يكون إجازة لكل العاملين في الحكومة.

يذكر أن هذه التواريخ تستند إلى الحسابات الفلكية، وقد تختلف بناءً على الرؤية الشرعية لهلال ذي الحجة، أو البيانات الرسمية التي سيصدرها مجلس الوزراء ووزارة العمل قبل كل مناسبة.

مواعيد الإجازات الرسمية في مصر المتبقية لعام 2025

كما ان مواعيد الإجازات الرسمية في مصر المتبقية لعام 2025 وفقا للأجندة السنوية، كالتالي:

الجمعة 6 يونيو: وقفة عرفات.

السبت 7 يونيو: عيد الأضحى المبارك.

الجمعة 27 يونيو: رأس السنة الهجرية.

الاثنين 30 يونيو: ذكرى 30 يونيو.

الأربعاء 23 يوليو: ثورة 23 يوليو.

السبت 6 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.

الاثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

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