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رياضة

الاتفاق يحقق فوزا ساحقا على أهلي جدة بالدوري السعودي (فيديو)

الاتفاق يحقق فوزا
الاتفاق يحقق فوزا ساحقا على أهلي جدة بالدوري السعودي، فيتو

الدوري السعودي، خسر  فريق أهلي جدة السعودي أمام الاتفاق، بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري السعودي، والتي ستقام على ملعب عبد الله الفيصل.

 

وأحرز إيفان توني الهدف الأول لأهلي جدة من ركلة جزاء بالدقيقة 6 من عمر الشوط الأول.

 

 

وتعادل للاتفاق محمد عبد الرحمن للاتفاق في الدقيقة 49

 

وأضاف الهدف الثاني للاتفاق فاينالدوم في الدقيقة 87.

واختتم الأهداف في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة عن طريق مد الله العليان مع الدقيقة 5+90.

تشكيل الأهلي الرسمي لخوض ضد الاتفاق

 حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: ماتيو دامس، روجيرو إيبانيز، ميريح ديميرال، علي مجرشي.

خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسيه، جابري فيجا.

خط الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، فراس البريكان.

 

تشكيل الاتفاق أمام أهلي جدة 

ويحتل فريق الأهلي، المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 64 نقطة بينما يتواجد الاتفاق بالمركز السابع ومعه 47 نقطة.

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