تفاصيل احتفالية "ثمانينية الكاتب محمد سلماوي" بالأعلى للثقافة

يطلق المجلس الأعلى للثقافة، الأحد 25 مايو، احتفالية "ثمانينية الكاتب الكبير محمد سلماوي"، التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي برئاسة الأديب منير عتيبة بالتعاون مع لجنة المسرح برئاسة د.سامح مهران والمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

ويشارك فى الاحتفالية الخاصة لـ سلماوي الدكتور أحمد فؤاد هنو - وزير الثقافة، والكاتب محمد سلماوي، الناقد أحمد خميس، الأديب أحمد فضل.



كما يشارك د. حسين حمودة - أستاذ متفرغ - النقد الأدبي الحديث - عضو لجنة السرد القصصي والروائي، الناقدة الفنية رنا عبد القوي، د/ عزة بدر نائب مقرر لجنة السرد القصصي والروائي،د. محمد أمين عبد الصمد - باحث في المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ود.محمود سعيد.

معلومات عن محمد سلماوي

يشار إلى أن محمد سلماوى يعد أحد الكتاب البارزين بالمشهد الثقافى العربى بسبب إنتاجه الأدبى الثرى فى مجالات المسرح والرواية والقصة القصيرة إلى جانب رئاسته لاتحاد كتاب مصر والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب طوال عشر سنوات كانت من أزهى عصورهما.

درس اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1966 ثم حصل على دبلوم مسرح شكسبير بجامعة أكسفورد بإنجلترا عام 1969 والتحق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وحصل على درجة الماجستير في الاتصال الجماهيري عام 1975.

وتولى عدة مناصب حيث عمل مدرسًا للغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة، كما عمل محررًا بجريدة الأهرام للشئون الخارجية ووكيلًا لوزارة الثقافة للعلاقات الخارجية، ومديرًا للتحرير بجريدة الأهرام ويكلي الصادرة باللغة الإنجليزية، ورئيسًا للتحرير بجريدة الأهرام إبدو الصادرة بالفرنسية.

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