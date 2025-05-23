بعد إعلان رحيله رسميًا، أرقام أنشيلوتي مع ريال مدريد

حقق أنشيلوتي أرقاما مميزة مع ريال مدريد وذلك بعد إعلان رحيله رسميا عن قيادة الملكي حيث ستكون مباراة ريال سوسيداد غدا الأخيرة فى رحلة المدرب الإيطالي مع ناديه الحالي.

إنجازات غير مسبوقة

وأنهى أنشيلوتي مشواره مع ريال مدريد محققًا 15 لقبًا رسميًا، ليصبح المدرب الأكثر تتويجًا في تاريخ النادي. وتضمنت ألقابه:

3 دوري أبطال أوروبا

3 كأس العالم للأندية

3 كأس السوبر الأوروبي

2 الدوري الإسباني

2 كأس ملك إسبانيا

2 كأس السوبر الإسباني

1 كأس الإنتركونتيننتال

ورغم أن موسمه الأخير لم يشهد تتويجه بلقب الليغا أو دوري الأبطال، فإن تتويجه بالسوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتيننتال منحا ختامًا مشرفًا لمسيرته الثانية مع الريال.

وأعلن نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، رحيل مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن تدريب الفريق الأول للميرنجي، بعد مسيرة استثنائية ترك خلالها بصمة لا تُنسى في تاريخ النادي.

وفي بيان رسمي، أعرب النادي عن امتنانه العميق وتقديره الكبير لأنشيلوتي، الذي وصفه بأحد أعظم الأساطير في تاريخ ريال مدريد وكرة القدم العالمية.

وخلال فترتيه مع الفريق، قاد أنشيلوتي النادي الملكي في واحدة من أنجح الحقبات، محققًا 15 لقبًا على مدار ستة مواسم، ليصبح المدرب الأكثر تتويجًا في تاريخ ريال مدريد.

من جانبه، صرّح رئيس النادي فلورنتينو بيريز قائلًا: "كارلو أنشيلوتي أصبح جزءًا لا يتجزأ من عائلة ريال مدريد. نحن فخورون بما قدمه من نجاحات وبقيمه التي تمثل روح النادي الملكي".

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