مصرع ربة منزل وإصابة ابنتيها في حادث تصادم بحلوان (صور)

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيبت ابنتيها في حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك فى مدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث تصادم بحلوان

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة حلوان جنوب محافظة القاهرة، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

حادث تصادم بحلوان

حادث تصادم بحلوان

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك فى حلوان، مما أسفر عن مصرع ربة منزل وإصابة نجلتيها، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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