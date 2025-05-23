صراع جديد بين يد الأهلي والزمالك الليلة على لقب أفريقيا.. موعد النهائي المرتقب والقنوات الناقلة.. وتاريخ المواجهات المباشرة بين القطبين

يشهد عشاق كرة اليد مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الجمعة، حين يلتقي الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مع نظيره الزمالك في نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، المقامة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الأهلي في الجزيرة.

وكان فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي تأهل إلى نصف النهائي بالفوز على نظيره كينشاسا الكونغولي بنتيجة 45-21 في إطار ربع النهائي.



وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي محققا العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على ريد ستاد الإيفوارى فى أولى مواجهات البطولة بنتيجة 39- 18، قبل الفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 30-18 في ثانى مواجهاته، قبل أن يهزم الترجى التونسى 25-23 ثم فانز الكاميروني 39-18.

كما تأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلى النهائي بالفوز على نظيره الترجى التونسى بنتيجة 30-22 بنصف النهائي، بينما تأهل الأهلي بالفوز على درب سلطان المغربى بنتيجة 36-23.

وتأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلي نصف النهائي بالفوز على نظيره ريد ستار الإيفواري بنتيجة 40 - 21 في إطار ربع النهائي نهائي.

ونجح نادي الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على جى إس كي الكونغولي بنتيجة 33-13 في ثانى مبارياته، بعدما فاز على فاب الكاميروني بضربة البداية الأربعاء بنتيجة 27-18 قبل أن يهزم منتدى درب سلطان المغربى 36- 20 ثم الفوز على وداد سمارة المغربي بنتيجة 34-18.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ويقام نهائى أفريقيا على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة في الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة.

وتذاع المباراة عبر قناة النادي الأهلي وقناة أون سبورت كما ينقل حساب الاتحاد الإفريقي لكرة اليد على يوتيوب المباراة.

وتوج فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي مؤخرا بلقب السوبر الأفريقي لكرة اليد بالفوز على الترجي التونسي في النهائي على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي فرع الجزيرة، ليتأهل إلى بطولة العالم للأندية 2025 بمصر، بينما فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 31-27 فى نصف نهائى السوبر الأفريقى.

المواجهات المباشرة بين الأهلي والزمالك

يحتفظ نادي الزمالك بتفوق تاريخي واضح على غريمه التقليدي الأهلي في نهائيات بطولة إفريقيا أبطال الكأس، بعدما جمعت بين الفريقين ثلاث مواجهات نهائية حسمها الفارس الأبيض جميعًا لصالحه.

وجاءت أولى هذه المواجهات في نهائي 1985، خلال النسخة الأولى من البطولة التي استضافها نادي بورسعيد، ونجح الزمالك حينها في اقتناص اللقب الأول في تاريخه بعد فوزه على الأهلي.

أما المواجهة الثانية، فكانت في مدينة نيامي عام 2022، حيث كرر الزمالك تفوقه وانتزع اللقب من جديد على حساب الأهلي في نهائي مثير.

وفي نهائي 2023 الذي أقيم بالعاصمة القاهرة، واصل الزمالك سلسلة انتصاراته على الأهلي في هذه البطولة، محققًا فوزه الثالث على التوالي في النهائيات المباشرة أمام الغريم التقليدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.