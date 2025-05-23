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شقيق محمود الخطيب يتلقى واجب العزاء في شقيقتهما بقنا (صور)

وحيد الخطيب شقيق
وحيد الخطيب شقيق الكابتن محمود الخطيب يتلقي واجب العزاء

وصل، منذ قليل، وحيد الخطيب شقيق الكابتن محمود الخطيب لتلقي واجب العزاء في شقيقتهما الحاجة نادرة بدار مناسبات النور المحمدي بمدينة العمال التابعة لمحافظة قنا.

عزاء شقيق الكابتن محمود الخطيب

ومن المقرر أن يصل بعد عصر اليوم الكابتن محمود الخطيب لتلقي واجب العزاء في دار مناسبات النور المحمدي بمدينة العمال التابعة لمحافظة قنا.

وفتحت دار المناسبات النور المحمدي بقنا أبوابها، اليوم الجمعة؛ استعدادًا لاستقبال المعزين في وفاة نادرة الخطيب، شقيقة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الذي من المقرر أن يتلقى العزاء في شقيقته الراحلة خلال الساعات المقبلة.

وحيد الخطيب شقيق الكابتن محمود الخطيب لتلقي واجب العزاء في شقيقتهما
وحيد الخطيب شقيق الكابتن محمود الخطيب لتلقي واجب العزاء في شقيقتهما


وكانت نادرة الخطيب قد وافتها المنية عصر أمس بمستشفى قنا العام، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى المستشفى، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة هناك. وتمت مراسم تشييع الجنازة من مسجد الوحدة العربية، حيث أُقيمت صلاة الجنازة بحضور عدد من أبنائها وأحفادها، وسط غياب ملحوظ للكابتن الخطيب وأشقاء الفقيدة.


ومن المتوقع أن يشهد العزاء حضور عدد من الشخصيات الرياضية والعامة، وممثلين عن مجلس إدارة النادي الأهلي، لتقديم واجب العزاء في الفقيدة.
 

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