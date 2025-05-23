مباحث الجيزة تكشف غموض العثور على جثة شخص متحللة داخل شقة بكرداسة

عثر رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة على جثة شخص في العقد الرابع من عمره متحللة داخل شقته فى منطقة كرداسة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

رائحة كريهة داخل شقة بكرداسة

تلقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من مركز شرطة كرداسة، بتلقيه بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

جثة متحللة بشقة كرداسة

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لشخص فى العقد الرابع من عمره داخل غرفة نومه، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف غموض وملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية، إن المتوفى أقدم على إنهاء حياته بتناول قرص لحفظ الغلال بسبب مروره بأزمة نفسية، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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