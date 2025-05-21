معاكسة فتاة تنتهي بجريمة قتل في كرداسة والنيابة تأمر بحبس المتهمين

أمرت نيابة كرداسة بحبس 3 متهمين في واقعة مقتل صاحب مقهى بمنطقة كرداسة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثمان المجني عليه عقب الانتهاء من تقرير الطب الشرعي، كما كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات النهائية لكشف ملابسات الحادث.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة قد تلقت بلاغًا بمقتل صاحب مقهى في منطقة كرداسة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث.

وكشفت التحريات أن المجني عليه لقي مقتله إثر اعتداء من 3 أشخاص، بعد نشوب مشادة بينهم بسبب قيام أحد المتهمين بمعاكسة فتاة داخل المقهى، ما أثار غضب الضحية وتطور الأمر إلى مشاجرة انتهت بجريمة قتل.

تم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.