تفحم سيارة اشتعلت بداخلها النيران على محور 26 يوليو

التهمت النيران سيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو بمطلع كوبري أحمد عرابي بالمهندسين، دون وقوع إصابات، وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من إخماد الحريق.

حريق سيارة ملاكي على محور 26 يوليو

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق بسيارة ملاكي على محور 26 يوليو بمطلع كوبري أحمد عرابي بالمهندسين، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

وبالفحص تبين تفحم سيارة نقل وجار سؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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