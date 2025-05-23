الجمعة 23 مايو 2025
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حوادث

حبس متهم بتزوير محررات رسمية في الشرقية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت النيابة العامة حبس أحد الأشخاص بمحافظة الشرقية، 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال التزوير مقابل مبالغ مالية.

ضبط متهم بتزوير المحررات الرسمية في الشرقية 

وكانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية، بتزوير المحررات الرسمية، واتخاذ محل سكنه ورشة غير قانونية لممارسة نشاطه الإجرامي.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على عدد من الأختام والأكلاشيهات المقلدة، أصول وصور لشهادات ومستندات رسمية مزورة أو معدّة للتزوير، أجهزة وأدوات تُستخدم في عمليات التزوير، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، ويجري عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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الاحوال المدنية محافظة الشرقية النيابة العامة قطاع الأمن العام

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