افتتاح المؤتمر الـ20 للمنظمة الدولية للبيئات التقليدية بمكتبة الإسكندرية

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، افتتاح المؤتمر العشرين للمنظمة الدولية للبيئات التقليدية IASTE 2025، الذى يعقد بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية والمنظمة الدولية للبيئات التقليدية، وتستمر فعالياته لمدة أربعة أيام بـ مكتبة الإسكندرية.

شهد الافتتاح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والمهندس أحمد عطية، محافظ القليوبية، والدكتور مارك جيلام، رئيس منظمة IASTE، والدكتور وليد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة جامعة الاسكندرية، والدكتور وائل المغلانى وكيل كلية الهندسة، والدكتور محمد حنفي، الرئيس المحلي للمؤتمر، والدكتور زياد الصياد، المساعد بقسم هندسة العمارة وأحد أعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر، والروائي ابراهيم عبد المجيد مؤلف ثلاثية الإسكندرية، ولفيف من ممثلى وزارات البيئة والإسكان والسياحة والآثار والثقافة، والباحثين من مختلف دول العالم.

وفي كلمته رحب الدكتور عبد العزيز قنصوة، بضيوف المؤتمر، مؤكدًا أن مدينة الإسكندرية العريقة، مدينة العلم والثقافة والحضارة، تعد المدينة المثالية لإقامة فعاليات المؤتمر العشرين للمنظمة الدولية للبيئات التقليدية، والتى تناقش البيئات التقليدية والعلاقة المتبادلة بين المجتمع والعمران وهو ما تتمتع به المدينة من مبان تراثية وتاريخية، تحكي قصصًا عن عظمة وعراقة هذه المدينة الممتد عبر التاريخ.

وأكد قنصوة اعتزازه بمشاركة جامعة الإسكندرية فى فعاليات المؤتمر، لافتًا إلى أن المؤتمر بدأ منذ عام 1989 ويناقش عددا من القضايا المختلفة عن العلاقة بين المجتمع والعمران.

وأشار قنصوة لدور جامعة الإسكندرية فى تطوير مدينة الإسكندرية بالتعاون مع محافظة الإسكندرية من خلال مشروعات كمشروع إدارة مياه الأمطار، وحماية السواحل، والحفاظ على التراث، وتقديم الاستشارات لقطاع الصناعة.

ودعا د. قنصوة كافة الباحثين من مختلف دول العالم للمشاركة في الأنشطة العلمية والحوارات التي تشهدها أحداث المؤتمر، لاسيما وأن المؤتمر يشهد حضور نخبة من الباحثين من خلفيات متعددة من مختلف دول العالم.

فيما أكد الدكتور أحمد زايد، أن المؤتمر يُعد منصة أكاديمية وثقافية رفيعة تجمع باحثين وممارسين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التفاعل بين التقاليد المحلية والهويات العالمية في السياقات المعمارية والعمرانية والاجتماعية.

ولفت إلى أن المؤتمر يناقش أكثر من 145 ورقة بحثية، ويتضمن أكثر من 30 جلسة ومحاضرات رئيسية لخبراء دوليين، كما يتضمن المؤتمر جولات ميدانية في الإسكندرية، وفعاليات ثقافية تسلط الضوء على تراث المدينة وتنوعها.

فيما قدم الدكتور وليد عبد العظيم عرضا تقديميا عن كلية الهندسة جامعة الإسكندرية ونشأتها وبرامجها ومعاملها وأقسامها، والاتفاقيات الدولية المشتركة التي أبرمتها الكلية مع الكليات العالمية المناظرة، كما استعرض المشروعات التي تنفذها الكلية بالتعاون مع محافظة الإسكندرية.

وعبر الدكتور مارك جيلام عن سعادته بتواجده في رحاب مدينة الإسكندرية، التراثية العريقة.

وأشاد جيلام بحجم المشروعات الناجحة فى مدينة الإسكندرية، مشددا على ضرورة زيادة مسطحات الأرصفة لكى يكون هناك مزيد من التواصل بين الناس.

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