الجمعة 23 مايو 2025
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ثقافة وفنون

شمس آرت سبيس تطلق معرض ميرف للنحت

معرض ميرف بمؤسسة
معرض ميرف بمؤسسة شمس آرت سبيس

أعلنت مؤسسة شمس آرت سبيس عن انطلاق فعاليات معرضها الفني الجديد تحت عنوان “ميرف”، والذى تم افتتاحه مساء أمس الخميس 22 مايو 2025  الساعة السابعة مساءً وذلك بمقر المؤسسة.

ويضم المعرض ما يقرب من خمسين عملًا نحتيًا لـ مجموعة متميزة من كبار النحاتين والفنانين التشكيليين، حيث يشارك في الحدث 22 فنانًا من مصر ومختلف الخلفيات الفنية، يقدمون أعمالًا تعكس تنوع المدارس النحتية وتطور المشهد الفني المعاصر.

ويهدف هذا المعرض إلى إحياء وتأكيد مكانة فن النحت في الساحة الثقافية المصرية، وخلق مساحة تفاعلية بين الجمهور وأعمال فنية تحمل رؤى مبدعيها، وتُعبّر عن قضايا وجودية وجمالية بروح معاصرة.

وأكدت مؤسسة شمس آرت سبيس التزامها المستمر بدعم الفنون البصرية والتشكيلية، من خلال تنظيم فعاليات فنية نوعية تسهم في إثراء المشهد الفني، وتعزيز الحوار الثقافي.

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مؤسسة شمس آرت سبيس فن النحت الفن التشكيلى

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