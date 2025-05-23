صندوق مكافحة التعاطي يحتفل بتخريج 100 متعافٍ من الإدمان

شهد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والقيادات الدينية بوزارة الأوقاف والكنيسة والقيادات التنفيذية بالمحافظة، فعاليات حفل تخريج 100 مُتعافٍ من الإدمان بمركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمدينة الغردقة بعد تلقيهم كافة الخدمات العلاجية بالمركز مجانا، ووفقا للمعايير الدولية.

ويعد مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة البحر الأحمر، أحد المراكز العلاجية الثلاثة الذى تفضل رئيس الجمهورية بافتتاحهم لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظات " البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح" ليصل إجمالي عدد المراكز التابعة للصندوق والجهات الشريكة مع الخط الساخن " 16023 " إلى 34 مركزا على مستوى 19 محافظة حتى الآن.

مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان

وأجرى الدكتور عمرو عثمان جولة تفقدية داخل مركز العزيمة برفقة نائب المحافظ "والقيادات التنفيذية والدينية،حيث يضم المركز مساحات خضراء وقاعات تأهيل وفصول محو الامية، ودعم نفسي ‏وصالة للألعاب الرياضية وغيرها من المكونات التي تُضاهى أفضل مراكز علاج الإدمان في ‏العالم، حيث تم إعداده وفقًا للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، ‏كما يتضمن صالة العاب رياضية "تنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال" وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهني لتعليم المتعافين حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل،وذلك لإعادة تأهيل المتعافين من الإدمان، ويستهدف المركز تقديم الخدمات العلاجية لقرابة 3000 مريض سنويا ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي من أبناء محافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة .

وسلم الدكتور عمرو عثمان المتعافين شهادات التكريم كما حث "عثمان" المتعافين على الاستمرار في التعافي موجها رسالة لهم: "سنظل في دعمكم حتى بعد التعافي" وسط سعادة كبيرة من المتعافين بسبب الحرص على الاهتمام بهم حتى بعد مرحلة العلاج وتكريمهم والعمل على تأهيلهم ودمجهم مرة أخرى في المجتمع مؤكدا استمرار دعم الصندوق لهم من خلال توفير برامج التدريب على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل.

علاج مرضى الإدمان

ويحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من خلال مراكز العزيمة التابعة على تنفيذ برنامج " تعافى " بعد استكمال العلاج لمرضى الإدمان، ويعتمد على تقديم جلسات علاجية منظمة للمرضى أثناء فترة تأهيلهم بشكل يضمن تقديم الحد الأدنى من الخبرات والمعلومات العلاجية التي تساعد المرضى على تحقيق تعافيهم عن طريق " الثقافة العلاجية، التغيير، المهارات اللازمة للتعافي والحياة السوية بدون مخدرات" كما يتم أيضا توفير مجموعة من الخدمات والأنشطة في سلسلة متواصلة من الرعاية المجتمعية المبنية على احتياجات المريض " خدمات التأهيل النفسي وخدمات الرعاية اللاحقة ومنع الانتكاسة إعادة التأهيل المهني والاجتماعي وإعادة الدمج المجتمعي في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين.

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