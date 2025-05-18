الدكتور عمرو عثمان: تنفيذ 7184 نشاطا في الجامعات والمدارس ومراكز الشباب

تلقى الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن أنشطة وبرامج التوعية على مدار الثلث الأول من عام 2025، وذلك في الفترة من بداية يناير وحتى نهاية إبريل.

المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

حيث تم تنفيذ 7184 نشاطا في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، منها 807 أنشطة في 189 قرية من القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، ويتم تنظيم زيارات منزلية للأسر للتوعية بآليات الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن للصندوق 16023 للحصول على كافة خدمات المشورة والعلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة، أيضا تنفيذ دوري رياضي لأبناء الأسر في هذه القرى تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"؛ لتعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين الشباب والأسر في هذه القرى من مواجهة مشكلة المخدرات وسبل المواجهة.

كما تضمنت الأنشطة في قرى حياة كريمة ورش حكي وندوات للأطفال لتدريبهم على كيفية اكتساب القدرة على التفكير الإيجابي وتدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة.

أيضا، تضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال.

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ مبادرة "القرار قرارك" داخل 405 مؤسسة حكومية للتوعية بآليات تطبيق قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، مع إتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانا وفى سرية تامة، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، حيث يجرى توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة مع الخط الساخن دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

برامج توعوية في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات"

وأشار الدكتور عمرو عثمان إلى تنفيذ أنشطة وبرامج توعوية في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" مثل: المحروسة، الأسمرات، حدائق أكتوبر وبشائر الخير والخيالة، كما تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية داخل 710 مراكز شباب على مستوى محافظات الجمهورية لرفع الوعي بخطورة التعاطي وإدمان المواد المخدرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وتضمنت الأنشطة ورش حكى وندوات للأطفال، لتدريبهم على كيفية اكتساب القدرة على التفكير الإيجابي وتدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كما تضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة فنية وتلوين كراسات "فكر ولون"، واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال

مبادرة "خدعوك فقالوا في الميادين العامة"

كما يتم تنفيذ مبادرة "خدعوك فقالوا في الميادين العامة"، وتستهدف توعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، كما تستهدف الأنشطة أيضا إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023"، من حيث توفير الخدمات العلاجية وخدمات المشورة مجانًا، وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية تواصل الأسرة مع الخط الساخن لعلاج الإدمان مجانًا وفي سرية تامة.

كما تم تنفيذ أنشطة لرفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة في عــدد 89 مــن الأمـاكـن السیاحیة والترفيهية، إضافة إلى تنفيذ 1012 نشاط من خلال "بيوت التطوع" التابعة لصندوق مكافحة الإدمان داخل العديد من الجامعات المصرية لرفع وعي الطلاب بخطورة التعاطي وإدمان المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب فيما يتعلق بمشكلة الإدمان، وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" وكيفية التواصل من أجل الحصول على الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانًا وفى سرية تامة.

برنامج الوقاية من الإدمان

كما تم تنفيذ برنامج الوقاية من الإدمان بين طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية باستخدام المحتوى المرئي داخل أكثر من 2900 مدرسة ومعهد أزهري بمرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي، كذلك تقدیم 107 تدريب للقيادات الشبابية المشاركة في تنفيذ أنشطة الوقاية في 12 محافظة.

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