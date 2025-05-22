الخميس 22 مايو 2025
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تصل إلى الأربعينيات في أسوان، درجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدًا الجمعة، ويسود  طقس  حار  إلى شديد الحرارة على أغلب الانحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب، مائلًا للحرارة  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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حالة الطقس غدا الجمعة 23-5-2025 في محافظة الفيوم


طقس الغد الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة في أول الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   22  ودرجة الحرارة العظمى 35

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 35

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  22 و درجة الحرارة العظمى 36

بنها: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  35

الإسكندرية:درجة الحرارة 21 ودرجة الحرارة العظمى 29

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

مطروح:درجة الحرارة 20 ودرجة الحرارة العظمى 30

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 23  و درجة الحرارة العظمى 36

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 30

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 35

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى  36

السويس: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى: 36

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 35

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 35

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  22 ودرجة الحرارة العظمى 34

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 35

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 22  ودرجة الحرارة العظمى:  36

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  23 ودرجة الحرارة العظمى 38

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 39

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 26  ودرجة الحرارة العظمى 40

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