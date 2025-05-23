الجمعة 23 مايو 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الفطير المشلتت، خطوات بسيطة ومذاق مميز

الفطير المشلتت
الفطير المشلتت

طريقة عمل الفطير المشلتت، الفطير المشلتت من المخبوزات المصرية القديمة والشهيرة التى لها شهرة واسعة، وعادة تقدم فى الأرياف ولها مكانة خاصة فى قلوب المصريين.

وطريقة عمل الفطير المشلتت، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائه جاهزا.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الفطير المشلتت.

مكونات عمل الفطير المشلتت:-

 4 أكواب دقيق أبيض

2 كوب ماء دافئ (حسب الحاجة)

رشة ملح

كوب زبدة أو سمن بلدي مذاب (للفرد)

زيت نباتي (للدهن أثناء الفرد)

طريقة عمل الفطير المشلتت:-

  • في وعاء عميق، ضعي الدقيق مع رشة ملح.
  • أضيفي الماء تدريجيا واعجني حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة.
  • قسمي العجينة إلى كرات صغيرة بحجم قبضة اليد.
  • ادهني الكرات بالزيت وغطيها واتركيها لترتاح لمدة 30 دقيقة.
  • على سطح مدهون بالزيت، افردي كل كرة باستخدام اليد حتى تصبح رقيقة جدا وشفافة.
  • ادهني السطح بالسمن أو الزبدة جيدا.
  • اطوي العجينة على شكل مربع (أو دائري) وكرري نفس الخطوات مع كرة أخرى ولفيها حول الأولى.
  • سخني الفرن على درجة حرارة 220 مئوية.
  • ضعي الفطيرة في صينية مدهونة وادخليها الفرن لمدة 20–25 دقيقة حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.
  • يقدم الفطير المشلتت ساخنا مع العسل أو الجبن أو المربى حسب الرغبة، ويمكن تناوله حلو أو حادق، حسب الرغبة وعادة يقدم على وجبة الإفطار.
طريقة عمل الفطير المشلتت 
طريقة عمل الفطير المشلتت 

ولعمل القرص الفلاحى 

مكونات عمل القرص الفلاحى:-

4 أكواب دقيق يفضل دقيق القمح البلدي

1 كوب سمن بلدي أو زبدة

1/2 كوب زيت

1 كوب لبن دافئ أو حسب الحاجة للعجن

1/4 كوب عسل أسود

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة شمر أو ينسون اختياري لنكهة مميزة

سمسم للتزيين

طريقة عمل القرص الفلاحى:-

  • في كوب، اخلطي الخميرة مع السكر والقليل من اللبن الدافئ واتركيها 10 دقائق حتى تتفاعل.
  • في وعاء كبير، ضعي الدقيق والملح والشمر أو اليانسون.
  • أضيفي السمن والزيت وقلبي جيدا حتى يتشرب الدقيق الدهون (طريقة "السبك").
  • أضيفي الخميرة المذابة والعسل الأسود وابدئي بإضافة اللبن تدريجيا حتى تحصلي على عجينة لينة ومتماسكة.
  • غطي العجينة واتركيها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.
  • شكلي العجينة على شكل أقراص صغيرة أو متوسطة الحجم، وضعيها في صينية مدهونة بالزيت. يمكنك تزيين الوجه بالسمسم.
  • أدخلي الصينية فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180-200 مئوية لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تكتسب القرص لون ذهبي.
  • يمكنك حشو بعض الأقراص بالعجوة أو الجبن حسب الرغبة.
  • للحصول على قرص طرية، غطيها بعد خروجها من الفرن بفوطة نظيفة لعدة دقائق.
  • وتقدم القرص كوجبة خفيفة بجانب كوب الشاي.
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طريقة عمل الفطير المشلتت، بتاع زمان على أصوله

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طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله

 

 

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