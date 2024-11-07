الخميس 07 نوفمبر 2024
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طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل بمكونات بسيطة

الفطير المشلتت
الفطير المشلتت

طريقة عمل الفطير المشلتت، الفطير المشلتت من المخبوزات المصرية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وشعبية ضخمة.

وطريقة عمل الفطير المشلتت، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا.

والفطير المشلتت هو من أشهر الأطعمة التقليدية في مصر، ويتميز بطعمه الرائع وقوامه الخفيف الذي يذوب في الفم، ويُحضّر الفطير المشلتت باستخدام عجينة رقيقة جدًا يتم فردها بشكل متقن

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الفطير المشلتت.

طريقة عمل الفطير المشلتت 
طريقة عمل الفطير المشلتت 

مكونات عمل الفطير المشلتت:-

3 أكواب من الدقيق الأبيض

1 كوب من الماء الدافئ (قد تحتاجين أكثر حسب نوع الدقيق)

2 ملعقة كبيرة من الزبدة أو السمن

1 ملعقة صغيرة من الملح

1 ملعقة صغيرة من السكر

2 ملعقة كبيرة من الزيت (اختياري)

كمية إضافية من السمن أو الزبدة للدهن

طريقة عمل الفطير المشلتت:-

  • في وعاء كبير، ضعي الدقيق مع الملح والسكر وامزجي المكونات الجافة جيدًا.
  • أضيفي الماء تدريجيًا واعجني حتى تتكون عجينة لينة ومرنة.
  • غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة 30 دقيقة إلى ساعة لكي تسهل عملية فردها.
  • بعد أن ترتاح العجينة، قسميها إلى كرات صغيرة (بحجم كرة التنس).
  • على سطح مدهون بالقليل من الزيت أو السمن، قومي بفرد كل كرة إلى دائرة رقيقة جدًا باستخدام يديك أو بالنشابة.
  • ادهني سطح العجينة بالسمن أو الزبدة السائلة، ثم قومي بطيها بطريقة "المشلتت" (أي طي الأطراف إلى الداخل مع دهن طبقات العجينة بالسمن).
  • استمري في طي العجينة ودهانها بالسمن حتى تحصلين على شكل مستطيل أو مربع.
  • سخني مقلاة واسعة على نار متوسطة.
  • ضعي الفطير المشلتت في المقلاة، واطهيه حتى يصبح لونه ذهبيًا ويبدأ في التفتح.
  • استخدمي ملعقة أو فرشاة لدهنه بالسمن بين الحين والآخر أثناء الطهي لتحصلين على قوام هش ولذيذ.
  • بمجرد أن يصبح الفطير مشلتتًا وذهبيًا من الجانبين، أخرجيه من المقلاة.
  • يمكن تقديم الفطير المشلتت مع العسل أو الجبنة أو حتى مع الشاي. كما يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو في وجبة الإفطار.
  • تأكدي من فرد العجينة بشكل رقيق جدًا لتحقيق النتيجة المثالية.
  • يمكنك أيضًا إضافة قليل من السكر أو القرفة للعجينة حسب رغبتك لزيادة الطعم.
  • الفطير المشلتت يمكن أن يكون محشوًا أيضًا بالحشوات التي تفضلينها مثل الجبنة أو اللحم أو المكسرات.
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