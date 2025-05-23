الجمعة 23 مايو 2025
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حوادث

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات 4 ملايين جنيه

ضبط قضايا اتجار بالنقد
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.

اتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات 4 ملايين جنيه

وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 4 ملايين جنيه.

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وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي لمحاولات البعض التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين، ويجرى استكمال التحقيقات تحت إشراف الجهات المختصة.

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