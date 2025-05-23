ضبط 44 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية؛ في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الانضباط المروري وتكثيف الحملات الرقابية على الطرق والمحاور الرئيسية.

أكثر من 44 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط (44,062) ألف مخالفة مرورية متنوعة، من بينها مخالفات جسيمة تهدد أمن وسلامة مستخدمي الطرق، حيث تم رصد 813 مخالفة سير بدون ترخيص، 22 دراجة نارية مخالفة، 34,013 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 13 مخالفة موقف عشوائي، 501 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، 14 مخالفة لشروط التراخيص

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار الحملات الأمنية المرورية لتحقيق الانضباط الكامل على الطرق، والحد من الحوادث المرورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.