الجمعة 23 مايو 2025
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حوادث

ضبط 44 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت  الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية؛ في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الانضباط المروري وتكثيف الحملات الرقابية على الطرق والمحاور الرئيسية.

 

 أكثر من 44 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط (44,062)  ألف مخالفة مرورية متنوعة، من بينها مخالفات جسيمة تهدد أمن وسلامة مستخدمي الطرق، حيث تم رصد 813 مخالفة سير بدون ترخيص، 22  دراجة نارية مخالفة، 34,013 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 13 مخالفة موقف عشوائي، 501 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، 14 مخالفة لشروط التراخيص

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار الحملات الأمنية المرورية لتحقيق الانضباط الكامل على الطرق، والحد من الحوادث المرورية.

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