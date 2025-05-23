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رياضة

موعد نهائي كأس مصر للكرة النسائية بين الأهلي ووادي دجلة

سيدات الأهلي،فيتو
سيدات الأهلي،فيتو

كأس مصر للكرة النسائية، يلتقى فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى، أمام وادى دجلة اليوم الجمعة، على استاد الترسانة، في إطار المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، التي يخوضها لأول مرة.

موعد نهائى كأس مصر للكرة النسائية

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ووادي دجلة اليوم الجمعة في تمام الساعة  الرابعة على ملعب نادي الترسانة.

وتدير مباراة نهائي كأس مصر للكرة النسائية بين الأهلى ووادى دجلة الحكمة شاهندا المغربي ويعاونها كل من آمال حسن مساعد أول وسهام فؤاد مساعد ثاني ونورا سمير حكمًا رابعًا.

ويسعى فريق الأهلي للكرة النسائية بقيادة ديميتري لوبوف، لتحقيق أول لقب في تاريخه، حيث تم إنشاء فريق الكرة النسائية هذا العام بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإلزام الأندية بإنشاء أندية للكرة النسائية للمشاركة في البطولات التابعة له.

وحصل فريق الأهلى للكرة النسائية على المركز الثانى في بطولة دورى الكرة النسائية التي شارك بها لأول مرة، خلف مسار الذى حسم اللقب للموسم الثانى على التوالي.

ويحلم الأهلى بتحقيق أول ألقابه في الكرة النسائية في أول مواسمه بتحقيق كأس مصر الذى وصل إلى المباراة النهائية بعد الإطاحة بحامل اللقب فريق مسار بركلات الترجيح في دور نصف النهائي.

بينما يسعى وادى دجلة إلى زيادة ألقابه، حيث يمتلك 12 لقبا للدورى و5 ألقاب لكأس مصر.

وكان فريق مسار قد توج بلقب النسخة الماضية بمسماه السابق (توت عنخ أمون) بعد تفوقه على وادى دجلة (4 – 2) في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي العام الماضي.

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