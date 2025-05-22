الكرة النسائية، قرر اتحاد الكرة، تأجيل إقامة مباراة كأس السوبر للكرة النسائية بين بطل الدوري مسار وبطل كأس مصر بين الأهلي ضد وادي دجلة، والتي كان مقرر إقامتها 30 مايو الجاري، وذلك لبداية الموسم الجديد.

نقل مباراة نهائي كأس مصر للكرة النسائية

وفي سياق متصل، كانت قد قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، نقل مباراة نهائي كأس مصر للكرة النسائية للموسم 2024 - 2025 بين فريقي وادي دجلة والأهلي، إلى ملعب نادي الترسانة بدلًا من ملعب نادي الإعلاميين.

كما قررت إدارة المسابقات أن تقام مباراة نهائي كأس مصر للكرة النسائية في موعدها المحدد، في تمام الساعة الرابعة عصر غدا الجمعة.

لائحة مباراة نهائي كأس مصر للكرة النسائية



وأكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي لنادي وادي دجلة والأهلي اللجوء لوقت إضافي حال انتهاء المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل، وإذا انتهى الوقت الإضافي مدته نصف ساعة علي شوطين يتم اللجوء لركلات الترجيح.

وأشار اتحاد الكرة إلى أنه سيكون مسئولا عن تنظيم المباراة، علي أن يتواجد رئيس النادي أو من يمثله فقط في مراسم التتويج، وغير مسموح بغير اللاعبات والجهاز الفني والطبي والإداري، وممثل النادي بالتواجد في الملعب أثناء مراسم التتويج وحتى انتهائها.

ويعد هذا الموسم الأول للأهلي في بطولتي الدوري الممتاز للسيدات وكأس مصر.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، فوزا مثيرا على فريق مسار بركلات الترجيح بنتيجة (4-1)، في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، التي أقيمت على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي (0-0)، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث تفوق الأهلي بفضل دقة لاعباته وتألق حارسة المرمى مها الدمرداش التي تصدت لركلة جزاء، بينما أضاعت مسار ركلة أخرى بتسديدها في العارضة.

وتأهل الأهلي إلى النهائي في أول مشاركة له في هذه البطولة، ليضرب موعدا مع وادي دجلة الذي تغلب على زد بهدف دون رد.

وكان مسار قد حسم لقب الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية قبل جولة من نهايته، بعد منافسة قوية مع الأهلي.

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