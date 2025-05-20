يد الزمالك يتأهل لنصف النهائي في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، بعد فوزه على رد ستار الإيفواري بنتيجة 40 - 21، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.



وقدم لاعبو الزمالك أداءً قويًا خلال أحداث اللقاء، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الأبيض بنتيجة 15 - 10، قبل أن يواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني، ليحسم المباراة لصالحه بنتيجة 40 - 21.

لقاء الزمالك مع الفائز من مباراة الترجي التونسي ووداد سمارة المغربي

ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك مع الفائز من مباراة الترجي التونسي ووداد سمارة المغربي، وذلك يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، محمد عبدالسلام ريشة مدربًا عامًا، ماركو ماركيس مدربًا لحراس المرمى، أشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، أشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي، أحمد خشبة مديرا إداريا".

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