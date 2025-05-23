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محافظات

محافظ أسوان: عدم السماح بأي تخاذل في التعامل مع المخالفات

اجتماع محافظ اسوان
اجتماع محافظ اسوان مع المسئولين

شدد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة الإنتهاء من كافة الحالات المخالفة، وخاصة المستحدثة منها، والتى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بحيث يتم التعامل السريع معها، وإزالتها فى المهد، وأنها تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية.

التعامل السريع مع اى حالات مخالفة 

 وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن أى تعد على أراضى الدولة البناء والزراعية سيتم إزالتها على الفور والتعامل معها بكل حسم، وعدم السماح على الإطلاق بأى تخاذل فى التفاعل السريع مع أى حالات مخالفة يتم رصدها عبر المنظومة، وسيتم المحاسبة لأى مسئول مقصر.

وأضاف أنه يتم متابعة موقف المتغيرات المكانية بشكل مستمر من القيادة السياسية من أجل الحفاظ حق الدولة والشعب فى أراضيه، ومنع أى تجاوزات، حيث إنه لن يتم التقنين لأى وضع مخالف، مع إيجاد الحلول غير التقليدية للتعامل مع هذا الملف بما يساهم فى تحقيق معدلات أسرع للمعاينات واستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الردود على الوجه الأكمل.

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​ أسوان مخالفات اراضي بناء أراض زراعية

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