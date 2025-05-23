محافظ أسوان يكرم الموظفين الحاصلين على المراكز الأولى في الدورات والبرامج التدريبية (صور)

كرم اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الموظفين الحاصلين على المراكز الأولى فى الدورات والبرامج التدريبية التى تم تنفيذها بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة خلال الفترة الماضية وذلك بإجمالى 13 موظفا من مختلف الإدارات والوحدات المحلية التابعة، بالإضافة إلى تكريم مدير مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المستدامة، ومدير إدارة الموارد البشرية، ومسئول التدريب بالديوان العام لجهودهم المبذولة فى تقديم مختلف التسهيلات للمتدربين.

شهادات تقدير للمكرمين

وقام المحافظ بمنح المكرمين شهادات تقدير ودرع المحافظة، فضلًا عن مكافأة مالية مجزية، وخلال التكريم قدم الدكتور إسماعيل كمال التهنئة لجميع الموظفين المكرمين.

وأشاد بأدائهم المتميز ونتائجهم المشرفة خلال الدورات التدريبية التى شاركوا فيها بمركز التدريب بسقارة والتى مكنتهم من تحقيق المراكز المتقدمة ليكونوا خير سفراء وممثلين للمحافظة، وهو الذى يتطلب منهم ضرورة نقل المعارف والخبرات التى اكتسبوها لباقى زملائهم ولأقرانهم فى العمل لتوسيع نطاق الفائدة من التدريب وبما يساهم فى تطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإدارى على الوجه الأكمل.

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