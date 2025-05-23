الأهلي يخوض ودية "سرية" الليلة استعدادا لموقعة حسم الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، مباراة ودية “سرية” لم يعلن عن طرفها الثاني حتى الآن، وذلك استعدادًا لمواجهة فاركو الهامة يوم الأربعاء المقبل في ختام بطولة الدوري الممتاز.

ويستعين عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي، بالبدلاء والعائدين من الإصابة في ودية اليوم من أجل تجهيزهم والاطمئنان عليهم.

ويتطلع النحاس لتجهيز لاعبي الأهلي فنيًا وذهنيًا لمواجهة فاركو المرتقبة التي يحتاج فيها الفريق للفوز من أجل الفوز بالدوري رسميًا أو التعادل بشرط ألا يفوز بيراميد على سيراميكا بخمسة أهداف،.

ويعمل المدير الفني على تجهيز الأهلي خلال ودية اليوم والتدريبات المقبل تمهيدًا لخوض مباراة فاركو بكل قوة وجدية للتتويج ببطولة الدوري.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري

ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة فاركو المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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