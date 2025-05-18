الأحد 18 مايو 2025
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خارج الحدود

بوتين يكشف أسباب العملية العسكرية في أوكرانيا

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

قال  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد: إن النتيجة التي تحتاجها روسيا من العملية العسكرية الخاصة هي إزالة الأسباب التي أدت إلى الأزمة وخلق الظروف لتحقيق السلام الدائم وضمان أمن روسيا.

بوتين: النتيجة التي تحتاجها روسيا من العملية الخاصة هي إزالة الأسباب التي أدت إلى الأزمة
 

وأضاف بوتين  في صحفي:"نتيجة العملية العسكرية الخاصة يجب أن تكون سلاما طويل الأمد وحماية مصالح السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا".

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وتابع  بوتين: " العملية العسكرية تهدف لضمان مصالح السكان في المناطق التي يعيش فيها من يعتبرون روسيا وطنهم الأم".

وجرت مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، وفي ختامها اتفق الجانبان على تبادل الأسرى وفق صيغة "1000 مقابل 1000"، وتقديم رؤيتهما لوقف إطلاق النار المحتمل في المستقبل، وتوضيحها بالتفصيل، ومواصلة عملية التفاوض.

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بوتين روسيا أوكرانيا

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